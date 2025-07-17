Сборы ремейка «Лило и Стич» достигли $ 1 млрд

Мировые сборы ремейка популярного мультфильма «Лило и Стич» достигли $ 1 млрд. Такого результата картина добилась за восемь недель проката.

Таким образом, лента об инопланетном зверьке стала самой кассовой среди других голливудских фильмов 2025 года. При этом картина занимает второе место по сборам среди других произведений этого года — лидером остаётся мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», который собрал $ 2,2 млрд.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ранее инсайдер сообщал, что съёмки второй части должны стартовать в начале 2026 года.