Владимир Путин поручил подготовить дополнительные ограничения для зарубежного ПО

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения зарубежных стран. Соответственное поручение появилось на сайте Кремля.

Речь идёт о ПО и коммуникационных сервисах, которые производят недружественные иностранные государства. Ранее Владимир Путин предложил усиливать давление на компании, которые ушли с российского рынка, но продолжают обеспечивать работу своих сервисов в стране.

Контролировать поручение президента РФ будет председатель правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации Михаил Мишустин. Отчёт о выполнении он должен предоставить до 1 сентября 2025 года.