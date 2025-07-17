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Владимир Путин поручил подготовить дополнительные ограничения для зарубежного ПО

Владимир Путин поручил подготовить дополнительные ограничения для зарубежного ПО
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения зарубежных стран. Соответственное поручение появилось на сайте Кремля.

Речь идёт о ПО и коммуникационных сервисах, которые производят недружественные иностранные государства. Ранее Владимир Путин предложил усиливать давление на компании, которые ушли с российского рынка, но продолжают обеспечивать работу своих сервисов в стране.

Контролировать поручение президента РФ будет председатель правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации Михаил Мишустин. Отчёт о выполнении он должен предоставить до 1 сентября 2025 года.

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