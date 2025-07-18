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В работе новый «Судья Дредд», его снимет Тайка Вайтити

В работе новый «Судья Дредд», его снимет Тайка Вайтити
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По данным издания The Hollywood Reporter, Тайка Вайтити, режиссёр «Тора 3: Рагнарёк» и других фильмов, снимет новую часть «Судьи Дредда».

Дрю Пирс, сценарист, известный своими работами в жанре боевиков, такими как «Миссия невыполнима: Племя изгоев», будет заниматься написанием сценария. Кто сыграет главную роль, не раскрывается. В фильме 2012 года образ Дредда воплотил Карл Урбан, звезда «Пацанов».

Дредд, созданный в конце 1970-х писателем Джоном Вагнером и художником Карлосом Эскеррой, дебютировал на страницах еженедельной британской антологии 2000 AD. Он полицейский из мрачного мегаполиса будущего Мегасити-1, служащий в правоохранительных органах, где офицеры могут быть и судьями, и присяжными, и палачами.

А пока Карл Урбан не снимается в новом «Судье Дредде», на него можно посмотреть здесь
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