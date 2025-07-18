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Уиллем Дефо может сняться в «Вервольфе» Роберта Эггерса

Уиллем Дефо может сняться в «Вервольфе» Роберта Эггерса
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По данным Deadline, актёр Уиллем Дефо ведёт переговоры о съёмках в фильме «Вервольф» Роберта Эггерса. Ранее Уиллем уже снимался в нескольких фильмах Эггерс («Носферату», «Маяк»), поэтому, похоже, они будут сотрудничать и дальше.

Действие ленты развернётся в Англии XIII века. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

Главную роль в «Вервольфе» сыграет Аарон Тейлор-Джонсон, ещё об участии в картине договаривается Лили Роуз-Депп, дочь Джонни Деппа.

Компания планирует выпустить хоррор 25 декабря 2026 года.

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