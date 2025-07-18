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Пол Уолтер Хаузер в образе Человека-крота — на свежем кадре «Фантастической четвёрки»

Пол Уолтер Хаузер в образе Человека-крота — на свежем кадре «Фантастической четвёрки»
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Marvel Studios продолжает рекламировать фильм «Фантастическая четвёрка». На этот раз кинокомпания показала свежий кадр фильма, на котором можно впервые увидеть Пола Уолтера Хаузера в образе Человека-крота.

Человек-крот — злодей и один из заклятых врагов Фантастической четвёрки. Он появится в фильме, но, само собой, будет не ключевым антагонистом, поскольку им выступит Галактус.

Фото: Marvel Studios

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей.

Фильм выйдет 25 июля в кинотеатрах мира.

На роль какого персонажа в «Фантастической четвёрке» было сложнее всего найти персонажа?
Для «Фантастической четвёрки» сложнее всего было найти актёра на роль Мистера Фантастика
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