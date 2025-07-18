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В работе находится перезапуск «Основного инстинкта» — СМИ

В работе находится перезапуск «Основного инстинкта» — СМИ
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По данным источников издания The Wrap, в работе находится перезапуск «Основного инстинкта». Это культовый эротический триллер 1992 года с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях.

Деталей перезапуска нет, однако известно, что сценарист оригинала Джо Эстерхаз уже заключил сделку по поводу создания сюжета новой версии «Основного инстинкта».

Подробностей перезагрузки фильма нет, неизвестны и его детали. Оригинальный фильм рассказывал про детектива Ника Каррена, который вёл расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин — писательницу, автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление.

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