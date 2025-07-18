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Названа причина смерти режиссёра Юрия Кары

Названа причина смерти режиссёра Юрия Кары
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Вчера стало известно о смерти режиссёра Юрия Кары. Мужчине было 70 лет. Причину смерти сразу не назвали, но она стала известна чуть позже. Отмечается, что Кара ушёл из жизни из-за обширного инфаркта, — об этом рассказал народный артист России Виктор Раков.

Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте и у него случился обширный инфаркт.

Кара снял множество фильмов, среди которых в том числе «Завтра была война», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Мастер и Маргарита» и другие картины. Также Кара был членом Союза кинематографистов России и членом правления гильдии кинорежиссёров России.

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