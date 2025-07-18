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Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 9
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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13:00 Мск
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Расписание игр третьего дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2 — все матчи 18 июля

Расписание третьего дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2
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Сегодня, 18 июля, в столице Саудовской Аравии пройдут полуфинальные матчи турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.

Права на трансляцию матчей полуфинала EWC 2025 по Dota 2 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победители обеих серий пройдут в финал, а проигравшие встретятся между собой в матче за третье месте.

Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на пятницу, 18 июля:

  • 13:00. Полуфинал, Team Spirit (Россия)PARIVISION (Россия);
  • 16:30. Полуфинал, Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток).

Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.

Team Spirit и PARIVISION — в топе главных мультигеймингов страны
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