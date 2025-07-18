Расписание третьего дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2
Сегодня, 18 июля, в столице Саудовской Аравии пройдут полуфинальные матчи турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.
Права на трансляцию матчей полуфинала EWC 2025 по Dota 2 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Победители обеих серий пройдут в финал, а проигравшие встретятся между собой в матче за третье месте.
Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на пятницу, 18 июля:
- 13:00. Полуфинал, Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия);
- 16:30. Полуфинал, Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток).
Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.
Team Spirit и PARIVISION — в топе главных мультигеймингов страны
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