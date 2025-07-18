Расписание третьего дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2

Сегодня, 18 июля, в столице Саудовской Аравии пройдут полуфинальные матчи турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.

Победители обеих серий пройдут в финал, а проигравшие встретятся между собой в матче за третье месте.

Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на пятницу, 18 июля:

13:00. Полуфинал, Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия) ;

— ; 16:30. Полуфинал, Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток).

Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.