Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Лило и Стич» выйдет в онлайне 22 июля

Фильм «Лило и Стич» выйдет в онлайне 22 июля
Комментарии

На сайте When To Stream появилась дата цифрового релиза фильма «Лило и Стич». Если верить информации, картина выйдет в онлайне уже 22 июля.

Дата звучит реалистично, поскольку в зарубежный прокат картина вышла 23 мая, то есть с момента старта показов в кинотеатрах пройдёт как раз два месяца.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ремейк оригинального мультфильма вышел 22 мая и за это время собрал в прокате по всему миру более $ 970 млн. Продолжение картины анонсировали 26 июня.

«Лило и Стич» стал первым голливудским фильмом 2025-го, собравшим миллиард
Сборы ремейка «Лило и Стич» достигли $ 1 млрд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android