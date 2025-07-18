Фильм «Лило и Стич» выйдет в онлайне 22 июля

На сайте When To Stream появилась дата цифрового релиза фильма «Лило и Стич». Если верить информации, картина выйдет в онлайне уже 22 июля.

Дата звучит реалистично, поскольку в зарубежный прокат картина вышла 23 мая, то есть с момента старта показов в кинотеатрах пройдёт как раз два месяца.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ремейк оригинального мультфильма вышел 22 мая и за это время собрал в прокате по всему миру более $ 970 млн. Продолжение картины анонсировали 26 июня.