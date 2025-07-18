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Экран iPhone 17 Pro будет сложнее поцарапать из-за нового покрытия

Экран iPhone 17 Pro будет сложнее поцарапать из-за нового покрытия
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Если верить MacRumors, у iPhone 17 Pro будет устойчивый к царапинам экран. То есть сам смартфон будет сложнее поцарапать. Новая технология отображения будет использоваться в ‌iPhone 17 Pro‌ и Pro Max, но не в ‌iPhone 17‌ или iPhone 17 Air.

Впервые слухи о антибликовом слое дисплея появились в 2024 году. Предполагается, что он более устойчив к царапинам, чем нынешний Ceramic Shield, поэтому модели ‌iPhone 17‌, в которых он используется, могут лучше противостоять износу. У современных iPhone олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, и Ceramic Shield, но Apple не уделяет особого внимания антибликовому покрытию дисплеев ‌iPhone‌, в отличие от iPad и Mac.

По информации источника MacRumors, поставщики компании смогли наладить производственный процесс и добиться достаточно высокого процента выхода годной продукции для массового выпуска новых экранов.

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