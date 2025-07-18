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Первый снятый Скарлетт Йоханссон фильм выйдет 26 сентября

Первый снятый Скарлетт Йоханссон фильм выйдет 26 сентября
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По данным издания Deadline, фильм «Великая Элеанор», первая лента, снятая Скарлетт Йоханссон, выйдет в зарубежный прокат 26 сентября этого года.

Фильм, который в мае получил шестиминутные овации стоя на мировой премьере в рамках Каннского кинофестиваля, рассказывает об Элеоноре Моргенштайн (её сыграла номинантка на премию «Оскар» Джун Сквибб), которая пытается наладить свою жизнь после смерти лучшей подруги. В результате она возвращается в Нью-Йорк после десятилетий жизни во Флориде.

Сценарий написал Тори Кеймен, в фильме вместе со Сквибб также снялись Чиветель Эджиофор, Джессика Хект и Эрин Келлиман.

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