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WhatsApp «с большой долей вероятности» уйдёт из России

WhatsApp «с большой долей вероятности» уйдёт из России
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По словам первого зампреда IT-комитета Госдумы Антона Горелкина, мессенджеру WhatsApp стоит готовиться к уходу из России, поскольку он попадёт в список подлежащего ограничениям ПО из недружественных стран.

При этом Горелкин тут же отмечает, что WhatsApp на ежедневной основе используют 68% граждан России, а на втором месте по этому показателю находится «Телеграм».

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации, с очень большой долей вероятности попадёт в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению президента.

Что касается «Телеграма», то Горелкин отметил, что мессенджер не попадёт в список ограничений, поскольку офис компании расположен на территории дружественных Арабских Эмиратов.

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