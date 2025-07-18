Владимир Машков признался, что больше не будет сниматься в кино

Актёр и режиссёр Владимир Машков в интервью изданию Mk.ru рассказал, что завершил свою карьеру в кино в качестве артиста.

По словам Владимира, у него не остаётся времени на кинематограф, ведь он постоянно занят театральными постановками и самой игрой в театре. Ведущая должность Машкова — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника».

Я даже не рассматриваю приглашения. Всё это позади. Сейчас мы ещё готовимся к большой дате — 17 августа. Именно в этот день исполнилось бы 90 лет Олегу Павловичу Табакову.

Последний выпущенный с Машковым фильм — военная драма «В списках не значился».