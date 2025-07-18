Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Миллионера из трущоб» сыграет главную роль в новом сериале Netflix

Звезда «Миллионера из трущоб» сыграет главную роль в новом сериале Netflix
Комментарии

По данным издания Deadline, актриса Фрида Пинто, известная по «Миллионеру из трущоб», сыграет главную роль в новом сериале Netflix под названием Unaccustomed Earth.

Пинто сыграет Парул Чаудхури в проекте шоураннера, сценариста и исполнительного продюсера Мадхури Шекар («Проблема трёх тел», «Никогда»). Вдохновлённый одноимённым сборником рассказов Джумпы Лахири, Unaccustomed Earth — это эпическая, и культурно насыщенная драма о сплочённом индийско-американском сообществе, в котором переплетаются любовь, страсть и чувство принадлежности.

Постановкой первых серий займется Ритеш Батра («Ланчбокс»). Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, даты выхода пока нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android