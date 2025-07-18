Звезда «Миллионера из трущоб» сыграет главную роль в новом сериале Netflix

По данным издания Deadline, актриса Фрида Пинто, известная по «Миллионеру из трущоб», сыграет главную роль в новом сериале Netflix под названием Unaccustomed Earth.

Пинто сыграет Парул Чаудхури в проекте шоураннера, сценариста и исполнительного продюсера Мадхури Шекар («Проблема трёх тел», «Никогда»). Вдохновлённый одноимённым сборником рассказов Джумпы Лахири, Unaccustomed Earth — это эпическая, и культурно насыщенная драма о сплочённом индийско-американском сообществе, в котором переплетаются любовь, страсть и чувство принадлежности.

Постановкой первых серий займется Ритеш Батра («Ланчбокс»). Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, даты выхода пока нет.