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Промокоды Геншин Импакт 5.8 со стрима 18 июля — как получить 300 примогемов бесплатно

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.8 — разработчики раздают по 300 примогемов
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Разработчики Genshin Impact на прямой трансляции новой версии 5.8 показали три промокода на примогемы и внутриигровые ресурсы. Само обновление станет доступно 30 июля 2025 года.

По каждому из кодов игроки могут получить 100 камней истока и инструменты для развития персонажа.

Промокоды Genshin Impact со стрима 5.8

  • Ineffa0730Birgitta — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • Summer0730Asha — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • TranquilBanquet — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.

Обращаем внимание, что все коды действуют только до утра 19 июля, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

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