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«Очень сюрреалистично»: актриса Ребекка Ромейн — о роли Мистик во «Мстителях: Судный день»

«Очень сюрреалистично»: актриса Ребекка Ромейн — о роли Мистик во «Мстителях: Судный день»
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На шоу Watch What Happens Live! гостем стала звезда серии фильмов «Люди Икс» Ребекка Ромейн. Она рассказала о возвращении к роли Мистик в фильме «Мстители: Судный день».

По словам актрисы, она до сих пор не может поверить, что снова играет знаменитую злодейку спустя 19 лет после выхода фильма «Люди Икс: Последняя битва». При этом Ромейн назвала процесс съёмок потрясающим.

Для меня очень сюрреалистично снова сыграть Мистик в новых «Мстителях». Однако процесс съёмок уже идёт, и это просто потрясающе. Я разрываюсь между «Звёздным путём» и «Судным днём», так что лето выдалось очень насыщенным.

Съёмки фильма «Мстители: Судный день» стартовали в конце апреля. Лента расскажет про то, как супергерои столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума. В новой картине также появится часть Людей Икс в исполнении актёров из оригинальных фильмов. Премьера ленты состоится 1 мая 2026 года.

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