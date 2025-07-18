Состоялась мировая премьера хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

18 июля состоялась мировая премьера ленты «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — продолжения знаменитой хоррор-серии, которое игнорирует все фильмы франшизы, кроме первых двух картин. Новый проект можно посмотреть в кинотеатрах большинства стран. В России хоррор официально не вышел.

По сюжету ленты пятеро друзей случайно становятся виновниками автокатастрофы, в которой погибает человек. Герои скрывают своё преступление, но спустя год маньяк с крюком в руке начинает по очереди их убивать. Друзьям приходится обратиться к выжившим в прошлой резне 1997 года.

В главных ролях снялись Дженнифер Лав Хьюитт («Сердцеедки»), Фредди Принц-мл. («Скуби-Ду»), Чейз Суи Уондерс («Киностудия») и Мэдлин Клайн («Внешние отмели»). Режиссёром выступила Дженн Робинсон («Отомсти за меня»).