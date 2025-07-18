Стали известны все участники плей-офф FISSURE Playground 1: итоги третьего игрового дня

17 июля в Белграде завершился третий и последний день группового этапа международного турнира по CS2 — FISSURE Playground 1. Именно в этот день определились последние четыре команды, которые продолжат борьбу за титул и долю от призового фонда в $ 1 млн.

В группе A сильнее оказалась SAW, которая одолела FURIA со счётом 2:1. Бразильцы, начавшие турнир с победы, не справились с португальской машиной и стали первой командой, покинувшей чемпионат в этот день.

Сражения в группе B завершились уверенной победой 3DMAX над paiN Gaming — 2:0. Французская пятёрка показала зрелую игру и заслуженно отправилась в стадию плей-офф, тогда как ещё один бразильский коллектив завершил своё выступление.

В группе C не было интриги — Astralis без шансов разобрались с MIBR. «Датская династия» выиграла 2:0, продемонстрировав свою лучшую форму на турнире.

Закончился день триллером между BIG и BetBoom Team. Немцы начали матч уверенно, однако российский коллектив нашёл в себе силы перевернуть игру и победить 2:1.

Таким образом, в следующую стадию турнира прошли SAW, 3DMAX, Astralis и BetBoom Team. FURIA, paiN, MIBR и BIG — вне розыгрыша. Впереди — стадия плей-офф и гранд-финал в формате best-of-5.

Турнир FISSURE Playground 1 проходит с 15 по 20 июля в столице Сербии. 16 команд сражаются за престиж и внушительный призовой фонд — $ 1 млн.