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Новой «Фантастической четвёрке» предрекают старт хуже «Супермена»

Новой «Фантастической четвёрке» предрекают старт хуже «Супермена»
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Издание Deadline поделилось прогнозами по стартовым сборам фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины в киновселенной Marvel. Ленте предрекают запуск в $ 100 млн — $ 110 млн за первые выходные в США.

Таким образом, картина может стать самым успешным стартом среди фильмов Marvel 2025 года в отечественном прокате. Предыдущая лента «Громовержцы» собрала за первый уикенд $ 74,3 млн в США, а «Капитан Америка: Новый мир» — $ 88,8 млн. При этом новая «Фантастическая четвёрка» может стартовать слабее нового фильма DC Studios «Супермен» — он собрал $ 125 млн за первые выходные в домашнем прокате.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в кино 25 июля. Фильм расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

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