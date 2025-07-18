Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер FURIA о вылете с FISSURE Playground 1 по CS2: у нас было мало времени

Бразильская команда FURIA Esports завершила своё выступление на турнире FISSURE Playground 1 — CS на групповом этапе, заняв 9–12-е место. После вылета главный тренер коллектива Сидней sidde Маседу дал откровенное интервью HLTV.org, в котором объяснил причины неудачи и поделился мыслями о будущем команды.

По словам sidde, главную роль сыграл вынужденный перерыв после плей-офф мэйджора, на котором FURIA показала достойный уровень.

Перерыв сказался на нашем выступлении на FISSURE Playground 1 — CS. Очевидно, что у команд, которые вышли в плей-офф мэйджора, было меньше времени на подготовку. К тому же мы столкнулись с некоторыми проблемами с перелётами и логистикой, что тоже усложнило тренировочный процесс.

Он также провёл параллель с другим бразильским составом — paiN Gaming, который оказался в схожих условиях и показал аналогично слабый результат.

FURIA и paiN наглядно показали, как потеря рабочего ритма влияет на игру. Команды, которые играют на крупнейших чемпионатах, не могут выступать вот так.

Тем не менее sidde не считает случившееся катастрофой.

Если честно, я не переживаю перед IEM Cologne из-за нашей неудачи на FISSURE Playground 1 — CS. Я скорее рад, что наши ошибки вышли наружу на этом турнире. Если бы мы сразу приехали на IEM Cologne, то точно не зашли бы далеко.

На FISSURE Playground 1 — CS выступили три команды из Бразилии: FURIA, paiN и MIBR. Все три завершили участие на стадии группового этапа, поделив между собой 9–12-е места.