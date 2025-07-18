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Онлайн-шутер Stalcraft X удалили из Steam

Онлайн-шутер Stalcraft X удалили из Steam
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Российская студия EXBO сообщила, что её игру Stalcraft X удалили из Steam. Скачать лаунчер теперь можно только с официального сайта онлайн-шутера.

Причина блокировки игры неизвестна. Ранее компания Valve сообщила, что из Steam начали ликвидировать некоторые игры, чтобы соответствовать правилам платёжных систем и банков. Разработчики из EXBO прокомментировали закрытие доступа к Stalcraft X, сказав, что уже стараются решить проблему.

Дорогие игроки, мы знаем о проблеме с доступом к игре через Steam — мы находимся в коммуникации со Steam Team для скорейшего восстановления доступа. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы можете воспользоваться нашим игровым лаунчером, который поддерживает авторизацию через аккаунт Steam.

Stalcraft X представляет собой онлайн-шутер с элементами RPG и Survival Horror. Игрок берёт под контроль персонажа, который оказывается в чернобыльской Зоне отчуждения. В игре пользователи могут охотиться за артефактами, исследовать территории, торговать находками, заниматься бандитизмом, а также вступать в группировки и сражаться с другими игроками.

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