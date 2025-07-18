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Сэмюэл Л. Джексон и Сильвестр Сталлоне — на новом кадре третьего сезона «Короля Талсы»

Сэмюэл Л. Джексон и Сильвестр Сталлоне — на новом кадре третьего сезона «Короля Талсы»
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Кампания Paramount опубликовала первый кадр третьего сезона сериала «Король Талсы». Дата выхода продолжения криминального шоу пока неизвестна.

Фото: Paramount+

Сериал рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Главного героя сыграл Сильвестр Сталлоне («Рокки»). В третьем сезоне появится новый персонаж, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Мстители»). Он также станет главным героем спин-оффа шоу под названием «Король Нового Орлеана». Ранее в СМИ сообщали, что новый сериал покинул шоураннер Дэйв Эриксон — автор известного шоу «Бойтесь ходячих мертвецов».

Обзор финала другого криминального сериала:
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