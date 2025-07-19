Device получил ожог третьей степени в Казахстане и пропустил часть подготовки к сезону CS2

Шведский киберспортсмен Николай device Ридц рассказал о неудачном опыте в Астане, который обернулся серьёзными проблемами со здоровьем.

После поездки в Казахстан игрок попал в больницу с ожогом третьей степени верхней части тела. Из-за этого ему пришлось полностью избегать солнца в течение года и сосредоточиться на восстановлении.

Несмотря на травму, игроку удалось частично подготовиться к новому сезону. Команда провела около 10 дней совместных тренировок, что сам device оценил так:

Не идеально, но и не критично.

Также он прокомментировал изменение карты в турнирном пуле, отметив, что замену на Overpass, по его мнению, стоило сделать раньше.

Сейчас киберспортсмен и его команда готовятся к следующему турниру в Кёльне, где им предстоит проверить свои силы на обновлённой карте.