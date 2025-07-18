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Сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом превысили $ 400 млн

Сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом превысили $ 400 млн
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Мировые сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом достигли $ 400 млн. Такого результата картина добилась за три недели проката.

Таким образом, «Формула-1» стала самой кассовой картиной 2025 года среди оригинальных фильмов — картин, которые не являются сиквелом или ремейком другого фильма. C учётом того, что бюджет ленты составил около $ 200 млн, ей необходимо собрать ещё примерно $ 100 млн, чтобы начать приносить прибыль. Фильм также может стать первым кассовым успехом компании Apple после череды провалов: «Убийцы цветочной луны» и «Наполеон» не смогли окупиться в кинотеатрах.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Премьера картины состоялась 27 июня.

Каким получился новый фильм Apple:
Идеальное кино про гонки с Брэдом Питтом. Обзор фильма «Формула-1»
Идеальное кино про гонки с Брэдом Питтом. Обзор фильма «Формула-1»
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