Fallen рад возвращению Overpass: эта карта замедлит Counter-Strike 2

Известный бразильский киберспортсмен Габриэль Fallen Толедо поделился мнением о последних изменениях в карточном пуле Counter-Strike. В частности, он выразил удовлетворение возвращением Overpass — карты, которая, по его словам, способна изменить текущий высокоскоростной метагейм на более размеренный и тактический.

Fallen отметил, что Overpass всегда была одной из его любимых карт, принёсшей ему немало успехов в прошлом:

Это карта, которая раньше игралась медленнее, и сейчас, когда CS стал слишком быстрым, её возвращение — хорошее решение.

При этом бразилец признал, что Anubis, убранный из ротации, был слишком перекошен в сторону террористов, но не стал бы проблемой, если бы разработчики оставили его, убрав другую карту.

Многие фанаты ожидали, что из пула исчезнет Mirage, однако Fallen считает, что это была бы ошибка. По его мнению, несмотря на долгое присутствие в ротации, Mirage остаётся классикой и её сохранение — правильный шаг:

Я скорее рад уходу Anubis, чем был бы, если бы убрали Mirage.

Эти изменения, по словам Fallen, в целом выглядят удачными и могут положительно повлиять на разнообразие тактик в профессиональном CS2.