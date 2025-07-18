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Режиссёру «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астеру предлагали снять «Морбиуса»

Режиссёру «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астеру предлагали снять «Морбиуса»
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На подкасте Semafor гостем стал режиссёр фильмов «Реинкарнация» и «Солнцестояние» Ари Астер. Он рассказал, что однажды ему предлагали снять одну из адаптаций комиксов Marvel.

По словам постановщика, к нему обратились с предложением срежиссировать «Морбиуса» с Джаредом Лето. Он также пошутил, что провал фильма про злодея Человека-паука мог попасть в список его неудачных картин.

Я чувствую, что мне не следует это говорить. Но мне однажды предлагали снять «Морбиуса». Так что этот провал мог попасть в список моих неудачных фильмов.

Фильм «Морбиус» вышел в прокат в 2022 году и был разгромлен критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила только 15% свежести. Картина также провалилась в прокате — при бюджете около $ 75 млн она собрала только $ 167 млн.

Другая адаптация комиксов, которую тепло приняли как критики, так и зрители:
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
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