«Фильмы и сериалы становятся лучше»: глава Netflix — о создании контента с помощью ИИ

Соруководитель стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос выступил перед финансовыми аналитиками после отчёта о финансовых результатах компании за второй квартал. Он рассказал об использовании ИИ в создании фильмов и сериалов.

По словам Сарандоса, искусственный интеллект помогает авторам контента делать его «не только дешевле, но и лучше». При этом руководитель заявил, что ИИ не заменит настоящих людей — он представляет из себя инструмент, с помощью которого можно планировать съёмки и создавать более качественные визуальные эффекты.

Мы по-прежнему убеждены, что ИИ представляет собой невероятную возможность помочь создателям фильмов и сериалов делать их не только дешевле, но и лучше. Искусственный интеллект — это более совершенный инструмент. Наши создатели уже видят преимущества в производстве благодаря предварительной визуализации и планированию съёмок, а также, конечно же, визуальным эффектам.

Сарандос привёл в пример аргентинский сериал «Этернавт». Именно там появилась первая в истории проектов Netflix сцена, которую создали с помощью генеративного ИИ — а именно – разрушение здания в Буэнос-Айресе.