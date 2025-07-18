«Одиссея» Кристофера Нолана заработала $ 1,5 млн на предпродажах билетов за год до выхода

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что фильм «Одиссея» Кристофер Нолан заработал $ 1,5 млн на предпродажах билетов. Предварительные продажи на сеансы открылись 17 июля — за год до выхода картины в прокат.

По данным СМИ, было выкуплено 95% билетов в 26 кинотеатрах IMAX по всему миру. При этом многие стали перепродавать их по цене около $ 300 — их официальная стоимость составляла примерно $ 25.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снимаются Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.