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«Одиссея» Кристофера Нолана заработала $ 1,5 млн на предпродажах билетов за год до выхода

«Одиссея» Кристофера Нолана заработала $ 1,5 млн на предпродажах билетов за год до выхода
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что фильм «Одиссея» Кристофер Нолан заработал $ 1,5 млн на предпродажах билетов. Предварительные продажи на сеансы открылись 17 июля — за год до выхода картины в прокат.

По данным СМИ, было выкуплено 95% билетов в 26 кинотеатрах IMAX по всему миру. При этом многие стали перепродавать их по цене около $ 300 — их официальная стоимость составляла примерно $ 25.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снимаются Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Звезда «Человек-паук: Нет пути домой» рассказал о новом фильме Нолана:
«Работа всей моей жизни»: Том Холланд — об «Одиссее» Кристофера Нолана
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