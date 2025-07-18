Появился постер расширенной версии фильма «Человек-паук 2» Сэма Рэйми

Студия Sony Pictures опубликовала постер расширенной версии фильма «Человек-паук 2» режиссёра Сэма Рэйми. Картину с подзаголовком 2.1 начнут показывать в кинотеатрах США 26 сентября, вместе с другими частями культовой трилогии.

Фото: Sony Pictures

В расширенную версию «Человека-паука 2» войдут 10 сцен и три новых эпизода, которые не были включены в оригинальный фильм. Среди них будет показан популярный среди фанатов серии эпизод, где главный редактор газеты Daily Bugle Джона Джеймсон примеряет костюм супергероя.

Оригинальный «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми вышел в 2002 году, а продолжения — в 2004 и 2007 годах. Общие сборы трилогии превысили $ 2,5 млрд — картины стали успешны не только среди фанатов комиксов, но и среди обычных зрителей. Успех трилогии повлиял на развитие супергеройских фильмов в будущем.