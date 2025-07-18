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Появились постеры с героями фильма «Аббатство Даунтон: Большой финал»

Появились постеры с героями фильма «Аббатство Даунтон: Большой финал»
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Компания Focus Features представила постеры с героями фильма «Аббатство Даунтон: Большой финал». Премьера картины состоится 12 сентября.

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Действие «Аббатства Даунтон» происходит в начале XX века в вымышленном загородном поместье в Йоркшире. В центре сюжета — история жизни аристократической семьи Кроули и её прислуги. В новом фильме Леди Мэри Кроули принимает решение о разводе, из-за чего вся её семья попадает в скандал и сталкивается с денежными трудностями.

«Аббатство Даунтон» — культовый сериал, который транслировался с 2010 по 2015 год на канале ITV. За это время шоу получило 69 номинаций на премию «Эмми», из которых взяло 16 наград. По сериалу вышло два полнометражных фильма, а третья лента завершит историю знаменитого шоу.

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