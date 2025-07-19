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Team Spirit вышла в финал Esports World Cup 2025 по Dota 2

В пятницу, 18 июля, в Эр-Рияде определились финалисты турнира по Dota 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2025. За победу в Кубке мира по киберспорту будут сражаться Team Spirit и Team Falcons.

«Драконы» в СНГ-дерби одолели PARIVISION со счётом 2:0. Первую карту Spirit выиграла очень уверенно, а на второй смогла переломить ход партии, уступая до 10 тысяч золота.

В свою очередь, Falcons с Малрином выиграла у европейского ростера Tundra Esports. На первой карте «орлы» оформили красивый камбэк, а затем одержали верх в 80-минутной катке — 2:0.

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Общий призовой фонд турнира по «Доте» составляет $ 3 млн, а всего в рамках всех соревнований Кубка мира будет разыграно более $ 70 млн — фестиваль будет проходить до конца августа.