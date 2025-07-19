Возвращение Генри Кавилла и новый Бэтмен — Джеймс Ганн рассказал о будущих фильмах DC

Журналист Джош Хоровитц взял интервью у главы DC Studios и режиссёра нового «Супермена» Джеймса Ганна. Он рассказал о будущих фильмах киновселенной DC.

По словам Ганна, студия нацелена, чтобы Бэтмен появился раньше заявленного фильма «Отважный и Смелый». В каком именно проекте появится Тёмный рыцарь, постановщик не сказал. При этом Роберт Паттинсон точно не будет играть знаменитого супергероя в киновселенной DC. Ганн также рассказал, что он большой фанат актёра Алана Ричсона («Джек Ричер») и слышал фанатские теории о нём в роли Бэтмена.

Что рассказал Джеймс Ганн о дальнейших планах на киновселенную DС

Фильм о Сержанте Роке всё ещё планируется, несмотря на отказ от постановки режиссёра Луки Гуаданьино.

Ганн хотел бы вернуть прошлого исполнителя роли Супермена Генри Кавилла в свою киновселенную. При этом, если актёр вернётся, он будет играть другого персонажа.

Глава DC Studios хочет, чтобы в будущих фильмах появились персонажи Доктор Фейт и Горилла Гродд.

После выхода «Супермена» Ганн связался с режиссёром Даренном Аронофски. Причина разговора пока неизвестна.

Джеймс Ганн хочет, чтобы режиссёр Мэтт Ривз снял один из фильмов киновселенной DC.

Злодей из нового «Супермена» Лекс Лютор сыграет важную роль в киновселенной DC.

Сейчас Ганн пишет сценарий фильма, где появится Супермен, но это не будет прямым сиквелом. Новая картина станет следующей лентой постановщика.

Премьера первого фильма обновлённой киновселенной DC «Супермен» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).