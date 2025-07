«Мы создали гигантский костюм Галактуса»: Мэтт Шекмен — о новой «Фантастической четвёрке»

Компания IMAX взяла интервью у режиссёра фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Мэтта Шекмена. Он рассказал о практических эффектах, которые использовались при создании картины.

По словам постановщика, целью авторов было воссоздать атмосферу 1960-х годов. Для этого использовались не только современные технологии, но и практические эффекты. Для съёмок фильма даже был создан гигантский костюм злодея Галактуса, а также реалистичная миниатюра робота ХЁРБИ и машина Фантастической четвёрки.

Мы хотели, чтобы весь фильм выглядел так, будто его действие происходит в 1960-х годах. Конечно, мы использовали множество современных технологий — глупо было бы не использовать их. Но мы создали очень много реальных миниатюр: гигантский костюм Галактуса, огромные декорации, реалистичного ХЁРБИ, реалистичную машину Фантастической четвёрки. Мы сделали всё возможное, чтобы все сцены выглядели максимально реалистичными.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в мировом прокате 25 июля. Фильм расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других картинах, а сосредоточатся на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).