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Появились новые яркие постеры фильма «Никто 2» с Бобом Оденкёрком — премьера 15 августа

Появились новые яркие постеры фильма «Никто 2» с Бобом Оденкёрком — премьера 15 августа
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Кинокомпания Universal Pictures представила новые яркие постеры фильма «Никто 2». Премьера боевика состоится 15 августа.

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Сюжет сиквела продолжит рассказывать о Хатче Мэнселле — семьянине из пригорода и бывшем профессиональном убийце. Он больше не может скрываться от своего опасного прошлого, с тех пор как предотвратил нападение на свой дом. Выясняется, что его жена Бекки тоже хранит необычные секреты.

Главного героя вновь сыграл Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»). В фильме также снялись Конни Нильсен («Гладиатор»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее») и Шэрон Стоун («Основной инстинкт»). Вторую часть снял новый режиссёр: место Ильи Найшуллера досталось Тимо Тьяджанто («Блуждающая тень»).

О новом фильме Ильи Найшуллера — автора первой части «Никто»
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