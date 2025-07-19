Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

G2 официально объявила состав по CS2: в команде — SunPayus, matys и sAw

Киберспортивная организация G2 Esports представила обновлённый состав по Counter-Strike 2 на вторую половину 2025 года. В ростер вошли два новых игрока.

Снайперское кресло занял испанец Альваро SunPayus Гарсия. Он заменил на позиции AWP-плеера ушедшего ранее игрока и станет ключевым элементом нового состава. Вторым новичком стал Матуш matys Шимко, который восполнил пробел, образовавшийся после ухода Януша Snax Погожельски.

Кроме того, команду теперь будет тренировать финн Ээту sAw Саха, хорошо известный по работе с ENCE. Ассистировать ему будет Микаэль sheddaN Мельстрём в качестве тренера-ассистента.

Я рад вернуться к работе на топ-уровне. У нас отличная пятёрка, и мы готовы доказывать своё право на трофеи.

После изменений капитаном состава стал Неманья huNter- Ковач. Вместе с ним в составе остались Марио malbsMd Самайоа и Никита HeavyGod Мартыненко.

Дебют обновлённого состава G2 состоится на IEM Cologne 2025, который пройдёт в Кёльне с 23 июля по 3 августа. Турнир обещает стать одним из главных событий лета на профессиональной сцене CS2.

Состав G2 Esports по CS2:

Неманья huNter- Ковач (Босния и Герцеговина) — капитан

Марио malbsMd Самайоа (Гватемала)

Никита HeavyGod Мартыненко (Россия)

Матуш matys Шимко (Польша)

Альваро SunPayus Гарсия (Испания)

Ээту sAw Саха (Финляндия) — тренер

Микаэль sheddaN Мельстрём (Швеция) — ассистент тренера