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Определились финалисты чемпионата России по киберспорту в личных дисциплинах

Определились финалисты чемпионата России по киберспорту в личных дисциплинах
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В Москве завершился первый день финальной стадии Чемпионата России Сбера по компьютерному спорту – 2025 в индивидуальных дисциплинах. По итогам стали известны участники решающих матчей и встреч за 3-е место, которые пройдут завтра на «VK Play Арена».

В финале по StarCraft II сыграют Яков YoungYakov Моисеенко и Алексей Strange Соляков. Яков уверенно победил UedSoldier (3:0), а Strange с аналогичным счётом разгромил MindelVK.

Первым финалистом по файтингу Tekken 8 неожиданно стал Вячеслав caliber7.62x39 Новиков, который смог завершить яркий камбэк со счёта 0:2 и победил Сергея Strog Платова (4:2). Строг завтра получит вторую попытку в нижней сетке, где встретится с Гариком LMG MoB Галояном.

В лайв-шахматах Storm Chess за трофей сразятся Артём Зубрицкий и Владимир Васильев, а звание чемпиона России по Tetris разыграют Руслан RusRus2 Копкин и Арсений _nek0 Бескровных.

Решающие матчи пройдут завтра в московском комплексе «VK Play Арена». Вход для зрителей будет свободным.

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