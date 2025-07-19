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Создатель франшизы «Судная ночь» готовит шестую часть серии

Создатель франшизы «Судная ночь» готовит шестую часть серии
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Издание Bloody Disgusting взяло интервью у создателя франшизы «Судная ночь» Джеймса ДеМонако. Он рассказал о продолжении знаменитой хоррор-серии.

По словам автора, он уже закончил писать сценарий к шестому фильму популярной франшизы. ДеМонако также отметил, что планирует начать съёмки картины в конце 2025 года или в 2026 году.

Я только что закончил сценарий шестой «Судной ночи». Мой продюсер, Себастьен Лемерсье, прочитал несколько вариантов сюжета и дал мне свои заметки. Я очень доволен. Надеюсь, студии понравится сценарий. Думаю, фильм получится крутым и весёлым. Мы надеемся, что в 2026 году появится отличная возможность для съёмок, может быть, в конце 2025-го, если время подвернётся.

Первая часть серии «Судная ночь» вышла 2013 году и стала популярной среди зрителей: при скромном бюджете в $ 3 млн лента собрала по всему миру более $ 89 млн. В дальнейшем вышло ещё четыре фильма и два сезона одноимённого сериала, который транслировался на канале USA Network.

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