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«Он не злодей»: актёр Ральф Айнесон — о Галактусе из новой «Фантастической четвёрки»

«Он не злодей»: актёр Ральф Айнесон — о Галактусе из новой «Фантастической четвёрки»
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Издание DiscussingFilm взяло интервью у исполнителя роли Галактуса в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Ральфа Айнесона. Он рассказал о своём отношении к антагонисту супергеройской картины.

Актёр не считает Галактуса злодеем. По словам Айнесона, его персонаж вынужден поглощать миры, чтобы выжить. Он отметил, что космическое существо живёт 14 млрд лет и что ему необходимо было как-то питаться всё это время.

Галактусу нужно поглощать миры, чтобы выжить. Посмотрите на это так: муравей живёт восемь месяцев, человек — 80 лет, а Галактусу — 14 млрд лет. За это время ему нужно было как-то себя прокормить.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в мировом прокате 25 июля. Супергеройская картина расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других картинах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

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