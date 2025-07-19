Николь Кидман и Сандра Буллок — на первом кадре со съёмок фильма «Практическая магия 2»

Появился первый кадр с первого дня съёмок фильма «Практическая магия 2». Его опубликовала актриса Николь Кидман («Мулен Руж») на своей странице в соцсети.

В кадре стоит сама Кидман в обнимку с артисткой Сандрой Буллок («Гравитация»). Именно они вдвоём сыграли в первой части «Практической магии» 1998 года и теперь вернулись к съёмкам сиквела.

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Фото: Соцсети Николь Кидман

В оригинальном фильме 1998 года, снятом режиссёром Гриффином Данном, рассказывается о двух сёстрах-ведьмах, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь.

Режиссёром «Практической магии 2» выступает Сюзанна Бир — автор сериала «Ночной администратор». В картине, помимо Кидман и Буллок, сыграют также Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Дайэнн Уист («Эдвард руки-ножницы») и Стокард Ченниг («Бриолин»). Лента выйдет в прокат 18 сентября 2026 года.