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В Team Falcons объяснили, почему отказываются от турниров по CS 2, — дело в визе Kyousuke

В Team Falcons объяснили, почему отказываются от турниров по CS 2, — дело в визе Kyousuke
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Team Falcons по CS2 пропустит сразу два крупных турнира от BLAST — Bounty Fall 2025 и Open Fall 2025. Причину отказа от участия пояснил операционный менеджер состава Ксавье Руссак в комментарии для HLTV.org.

Главным фактором стал визовый вопрос у новичка команды — 17-летнего Максима kyousuke Лукина, который присоединился к Falcons в конце июня и пока не дебютировал за клуб. По словам Руссака, из-за возраста и отсутствия международного опыта у игрока возникли сложности с оформлением шенгенской визы.

Kyousuke 17 лет, и не путешествовал, что немного усложняет получение шенгенской визы. Мы получим её, но сначала она будет только на 30 дней. Это значит, что ему нужно будет повторно подавать заявление между турнирами. С учётом времени, необходимого для обработки заявления до его одобрения, это займёт довольно много времени, поэтому мы, возможно, не сможем участвовать во всех турнирах в Шенгенской зоне.

Кроме того, Руссак отметил, что участие в осенних ивентах BLAST не является приоритетом, так как они частично пройдут в онлайн-формате:

Влияние BLAST на VRS будет минимальным по сравнению с затраченным временем, поскольку большая часть этих турниров пройдет в онлайне, что не так «увлекательно».

Ожидается, что дебют kyousuke в составе Team Falcons состоится на IEM Cologne 2025, который стартует 23 июля. Этот турнир станет первой проверкой обновлённой пятёрки на LAN-сцене.

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