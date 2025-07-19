Кричащий Бенедикт Камбербэтч на новых кадрах фильма «Супруги Роуз»

Компания Searchlight Pictures представила новые кадры фильм «Супруги Роуз». Ремейк знаменитой картины «Война супругов Роуз» 1989 года с Майклом Дугласом и Кэтлин Тёрнер выйдет в кино 29 августа.

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фильм повествует о паре, живущей на калифорнийском побережье. Поначалу они очень сильно влюблены друг в друга, но по мере нарастания напряжения между ними начинают всё больше и больше вредить друг другу.

Главные роли в картине сыграли Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») и Оливия Колман («Отец»). В фильме также снялись Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Режиссёром выступил Джей Роуч — автор серии комедий «Остин Пауэрс».