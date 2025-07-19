Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Bubzkji — о жёсткой реальности киберспорта: слишком много людей ломают себе жизнь

Bubzkji — о жёсткой реальности киберспорта: слишком много людей ломают себе жизнь
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик CS 2 и бывший профессиональный игрок Лукас Bubzkji Андерсен обратился к начинающим и полупрофессиональным киберспортсменам с жёстким, но, по его мнению, необходимым предупреждением.

Он призвал молодых людей трезво оценивать свои шансы на карьеру в профессиональном Counter-Strike и не идти ва-банк:

Слишком много людей ломают себе жизнь в надежде стать профессиональными игроками.

Андерсен пояснил, что путь в киберспорт может быть оправданным до определённого возраста — от 10 до 20 лет, когда можно экспериментировать, тренироваться и жить на сбережения или поддержку родителей. Сам он прошёл этот путь. Однако, по его словам, многие люди продолжают гнаться за мечтой, несмотря на возраст, отсутствие образования, финансовой подушки и понимания своей позиции на сцене.

Если вам 25–35 лет и вы хотите «открыть новую главу своей жизни» — выйти на профессиональную сцену без какого-либо образования, опыта и сбережений, пожертвовав друзьями, — реальность может оказаться очень жестокой.

Он также отметил, что не каждый сможет найти себя в роли стримера, тренера или контентмейкера после завершения киберспортивной карьеры.

Стремитесь к своим мечтам, но будьте реалистами, когда думаете о своих амбициях. И помните, что мир не заканчивается на Counter-Strike.
Андерсен не советует тратить все время на CS2, но мимо FISSURE Playground 1 пройти невозможно
BetBoom Team в полуфинале — итоги четвёртого дня FISSURE Playground #1 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android