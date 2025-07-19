Bubzkji — о жёсткой реальности киберспорта: слишком много людей ломают себе жизнь

Аналитик CS 2 и бывший профессиональный игрок Лукас Bubzkji Андерсен обратился к начинающим и полупрофессиональным киберспортсменам с жёстким, но, по его мнению, необходимым предупреждением.

Он призвал молодых людей трезво оценивать свои шансы на карьеру в профессиональном Counter-Strike и не идти ва-банк:

Слишком много людей ломают себе жизнь в надежде стать профессиональными игроками.

Андерсен пояснил, что путь в киберспорт может быть оправданным до определённого возраста — от 10 до 20 лет, когда можно экспериментировать, тренироваться и жить на сбережения или поддержку родителей. Сам он прошёл этот путь. Однако, по его словам, многие люди продолжают гнаться за мечтой, несмотря на возраст, отсутствие образования, финансовой подушки и понимания своей позиции на сцене.

Если вам 25–35 лет и вы хотите «открыть новую главу своей жизни» — выйти на профессиональную сцену без какого-либо образования, опыта и сбережений, пожертвовав друзьями, — реальность может оказаться очень жестокой.

Он также отметил, что не каждый сможет найти себя в роли стримера, тренера или контентмейкера после завершения киберспортивной карьеры.

Стремитесь к своим мечтам, но будьте реалистами, когда думаете о своих амбициях. И помните, что мир не заканчивается на Counter-Strike.