«Визуальный шедевр от Marvel»: появились первые отзывы на новую «Фантастическую четвёрку»

25 июля в мировой прокат выходит фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новая картина киновселенной Marvel. Некоторые критики уже посмотрели картину и поделились своими отзывами в соцсетях.

Обозреватели остались в восторге от визуальных эффектов ленты. Многие называют картину самым красивым фильмом Marvel, который отлично передаёт эстетику 1960-х годов. Критики также хвалят актёрскую игру и персонажей — каждый герой важен для сюжета и при этом не перетягивает одеяло на себя. Некоторые ругают фильм за абсурдный сюжет и неровный монтаж — некоторые сцены кажутся обрезанными ради экономии хронометража.

Что говорят критики о фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

«Первые шаги» — визуально одно из лучших творений Marvel. Местами фильм напоминает «Интерстеллар», и его нужно смотреть только в формате IMAX. Режиссёр Мэтт Шекман устроил визуальное пиршество как на Земле, так и в космосе.

Фильм меньше фокусируется на экшене и больше — на решении семейных проблем Фантастической четвёрки, что можно оценить как плюс картины. Сам сюжет немного абсурдный, а сцены кажутся обрезанными ради экономии времени. Но герои выглядят потрясающе. Они не идеальны, но актёрский состав спасает.

Актёрский состав и персонажи в «Фантастической четвёрке» достаточно хороши, но Сью Шторм в исполнении Ванессы Кирби — это сердце и душа фильма. А Джонни, возможно, мой любимый персонаж.

«Первые шаги» — вдохновляющий взгляд на «Первую семью» Marvel. Мэтт Шекман переосмысляет новую эру Marvel, представляя приключение, которое становится космической бурей воображения и закладывает основу для будущего развития киновселенной.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других картинах, а сосредоточатся на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).