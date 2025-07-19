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Boombl4 — о форме ArtFr0st: и я, и команда довольны тем, как он играет

Капитан BetBoom Team Кирилл Boombl4 Михайлов в интервью порталу HLTV оценил выступление снайпера Артёма ArtFr0st Харитонова, который в данный момент играет за команду на правах аренды.

По словам Бумычa, игрок демонстрирует амбиции и уверенность, а коллектив доволен его вкладом в игру.

Я бы сказал, что он сильно старается показать себя, потому что он оказался в новой команде. Он снайпер, который играл в Spirit с donk, выиграл BetBoom Dacha, потом его заменили на sh1ro. Он играл в PARIVISION, где его заменили на Jame. Так что его меняли только на снайперов с громким именем.

Boombl4 также отметил, что у ArtFr0st есть сильное игровое «эго».

Всё, что я видел, — это то, что у него есть эго, из-за которого он хочет доказать, что он сильный снайпер, что он может брать на себя инициативу, что он может создавать яркие моменты.

По словам капитана, у Артёма есть все нужные качества для успешной игры на топ-уровне. Вопрос о возможном подписании игрока остаётся открытым, но текущие впечатления — положительные.

У него есть все необходимые качества, и нам нужно время, чтобы понять его потенциал, но в целом я бы сказал, что и я, и команда довольны тем, как он играет. Я не знаю, что будет дальше, у меня нет информации о том, сможем ли мы его подписать или нет, но посмотрим. Пока что всё хорошо.

Напомним, ArtFr0st выступает за BetBoom Team на турнире FISSURE Playground 1 в аренде из PARIVISION. На момент публикации команда пробилась в полуфинал.