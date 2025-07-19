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Зрители оценили «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ниже оригинала

Зрители оценили «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ниже оригинала
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18 июля состоялась мировая премьера ленты «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку С+. Зрителям фильм понравился меньше, чем оригинальная картина 1997 года, — во время выхода она получила оценку B-. При этом посмотревшие оценили продолжение ниже, чем сиквел хоррора 1998 года под названием «Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом» (B).

Фото: CinemaScore

По сюжету нового «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» пятеро друзей случайно становятся виновниками автокатастрофы, в которой погибает человек. Герои скрывают своё преступление, но спустя год маньяк с крюком в руке начинает по очереди их убивать. Друзьям приходится обратиться к выжившим в прошлой резне 1997 года. Новая лента продолжила события первых двух частей хоррор-серии, игнорируя события триквела.

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