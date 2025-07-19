Зрители оценили «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ниже оригинала

18 июля состоялась мировая премьера ленты «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку С+. Зрителям фильм понравился меньше, чем оригинальная картина 1997 года, — во время выхода она получила оценку B-. При этом посмотревшие оценили продолжение ниже, чем сиквел хоррора 1998 года под названием «Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом» (B).

Фото: CinemaScore

По сюжету нового «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» пятеро друзей случайно становятся виновниками автокатастрофы, в которой погибает человек. Герои скрывают своё преступление, но спустя год маньяк с крюком в руке начинает по очереди их убивать. Друзьям приходится обратиться к выжившим в прошлой резне 1997 года. Новая лента продолжила события первых двух частей хоррор-серии, игнорируя события триквела.