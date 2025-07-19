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YoungYakov после выхода в финал чемпионата России по SC2: планирую взять реванш у Strange

Игрок в StarCraft II Яков YoungYakov Моисеенко после выхода в финал чемпионата России по киберспорту поделился своими впечатлениями от турнира.

В беседе с «Чемпионатом» он отметил большое время на подготовку к полуфинальной серии.

У нас было три недели, чтобы подготовиться к своим матчам. Если честно, это немножко выматывает — очень много думаешь о том, что и как человек может сыграть. Но это работает в две стороны, поэтому в целом я был готов очень хорошо. Следил за UedSoldier, подготовился и смог победить.

YoungYakov также признал, что очень хочет взять реванш у Алексея Strange Солякова, с которым сыграет в финале завтра.

Strange — опасный оппонент, но я планирую отомстить ему за Кубок Культуры. Год-полтора назад мы играли на LAN-финале, и тогда я проиграл ему со счётом 0:3. Но теперь планирую взять реванш.

Моисеенко также прокомментировал превосходство протоссов над зергами среди участников ЧР — он единственный играет именно за зергов.

В сетке был ещё GgMaChine, он почти выиграл у Strange. Просто у нас в России и в СНГ буквально три конкурентоспособных зерга — а баланс рас нормальный, только на самом высоком уровне, когда играешь с Classic и Hero, можно почувствовать имбалансные процессы. Но и с ними можно играть и можно побеждать.