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Ремейк «Аферы Томаса Крауна» Майкла Б. Джордана покинула одна из актрис

Ремейк «Аферы Томаса Крауна» Майкла Б. Джордана покинула одна из актрис
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Издание Variety сообщило, что ремейк «Аферы Томаса Крауна» покинула одна из актрис. Из проекта ушла Тейлор Расселл, известная по фильму «Клаустрофобы».

Причиной ухода стали творческие разногласия. Съёмки фильма уже идут в Лондоне, и компания Amazon сейчас ищет новую актрису, которая займёт место Расселл.

В оригинальном фильме 1968 года рассказывается о человеке, который ради развлечения организует ограбления банков, но встречает достойного соперника, когда влюбляется в страхового следователя, который идёт по его следу. О чём будет новая версия, не уточняется. Главные роли исполнили Стив Маккуин и Фэй Данауэй.

Ремейк снимает и продюсирует звезда «Грешников» Майкл Б. Джордан. Он также сыграет главную роль в картине. Новая лента выйдет в прокат 5 мая 2027 года.

Кадры другого ремейка классического фильма
Фото
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