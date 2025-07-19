Ремейк «Аферы Томаса Крауна» Майкла Б. Джордана покинула одна из актрис

Издание Variety сообщило, что ремейк «Аферы Томаса Крауна» покинула одна из актрис. Из проекта ушла Тейлор Расселл, известная по фильму «Клаустрофобы».

Причиной ухода стали творческие разногласия. Съёмки фильма уже идут в Лондоне, и компания Amazon сейчас ищет новую актрису, которая займёт место Расселл.

В оригинальном фильме 1968 года рассказывается о человеке, который ради развлечения организует ограбления банков, но встречает достойного соперника, когда влюбляется в страхового следователя, который идёт по его следу. О чём будет новая версия, не уточняется. Главные роли исполнили Стив Маккуин и Фэй Данауэй.

Ремейк снимает и продюсирует звезда «Грешников» Майкл Б. Джордан. Он также сыграет главную роль в картине. Новая лента выйдет в прокат 5 мая 2027 года.