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Caliber объяснил, за счёт чего победил Strog в верхней сетке чемпионата России по Tekken 8

В финале верхней сетки Чемпионата России Сбера по компьютерному спорту Вячеслав caliber7.62x39 Новиков совершил яркий камбэк, проигрывая по ходу серии главному фавориту соревнований Сергею Strog Платову со счётом 0:2.

После матча игрок рассказал «Чемпионату», за счёт чего смог перевернуть ситуацию в матче.

Я готовил пик специально под Серёжу. Он очень сильный игрок, и у него специфичный персонаж — Стив, который ориентирован больше на контрхиты. Я считаю, что Кинг является своего рода контрпиком Стива и намеренно готовил его специально под Strog.

Первые два сета я проиграл, потому что адаптировался к Серёже: как он будет исполнять свои стратегии, как будет разыгрывать своего персонажа. Поэтому две игры я ему достаточно уверенно отдал, после чего решил остаться на Кинге. Проанализировал и понял, где я могу проводить больше захватов, где я должен работать короткими ударами.

Новиков отметил, что после того, как сравнял счёт после 0:2, преимущество было уже на его стороне.

Это помогло сравнять счёт, а дальше на дистанции Т4, как мне кажется, reward на моей стороне — персонаж Strog ориентирован против людей, которые очень любят понажимать кнопки, тогда он прям раскрывается. А я кнопки не жму, и урона у меня в совокупности получается больше — и на такой дистанции мой персонаж показался сильнее.