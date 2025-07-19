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Российская Team Spirit стала чемпионом Esports World Cup 2025 по Dota 2 с призовым $ 3 млн

Российская Team Spirit стала чемпионом Esports World Cup 2025 по Dota 2 с призовым $ 3 млн
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Российский состав Team Spirit выиграл турнир по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту в Саудовской Аравии. В финале «драконы» уверенно победили арабскую Team Falcons со счётом 3:0.

На всех трёх картах финальной серии команда Ярослава Miposhka Найдёнова смотрелась намного увереннее и почти всё время владела преимуществом. Первая игра закончилась за 39 минут, вторая — за 40, третья — за 35 (со счётом 48-13).

Dota 2. Esports World Cup 2025 . Гранд-финал
19 июля 2025, суббота. 16:30 МСК
Team Spirit
Окончен
3 : 0
Team Falcons

Помимо трофея Esports World Cup, «драконы» получат главный денежный приз в размере $ 1 млн и 1000 очков в клубном зачёте. Falcons достанется вдвое меньше ($ 500 тыс.). Третье место, напомним, заняла ещё одна российская команда — PARIVISION.

Финальная серия во всех подробностях
Российская Team Spirit — чемпион Esports World Cup 2025! Финал «Доты» на Кубке мира — LIVE
Live
Российская Team Spirit — чемпион Esports World Cup 2025! Финал «Доты» на Кубке мира — LIVE
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