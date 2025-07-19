OverDrive: если мне дадут Virtus.pro на год, команда будет претендовать на топ-4 мира

Аналитик и скаут Алексей OverDrive Бирюков в характерной манере высказался о перспективах Virtus.pro и заявил, что при должном управлении организация могла бы выйти на принципиально новый уровень. По его словам, он готов лично взять на себя руководство клубом и превратить его в элитную силу на мировой сцене.

Если мне дадут Virtus.pro на год, я буду CEO, то в течение года улучшу всё в VP и VP будет одной из лучших организаций.

Он также заявил, что при его подходе клуб избавится от репутационных проблем, усилит трансферную политику и вернёт себе уважение как в игровом, так и в медийном плане.

Короче, как минимум не будет никаких зашкваров, Virtus.pro всегда будет претендовать на топ-4 мира и будет топовая медийка, будут классные трансферы, будет команда, за которую не стыдно болеть.

OverDrive заверил, что ему достаточно одного года, чтобы привести Virtus.pro к стабильным результатам и полностью обновить имидж организации.

Я сделаю, мне нужен год. Так что, боссы VP, свяжитесь со мной, я сделаю вам топовую команду.

Ранее Бирюков уже поднимал тему своего отношения к Virtus.pro, указав на слабую коммуникацию с аудиторией, сомнительные решения по составу и недостаточную работу в медийной сфере.