Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

OverDrive: если мне дадут Virtus.pro на год, команда будет претендовать на топ-4 мира

OverDrive: если мне дадут Virtus.pro на год, команда будет претендовать на топ-4 мира
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик и скаут Алексей OverDrive Бирюков в характерной манере высказался о перспективах Virtus.pro и заявил, что при должном управлении организация могла бы выйти на принципиально новый уровень. По его словам, он готов лично взять на себя руководство клубом и превратить его в элитную силу на мировой сцене.

Если мне дадут Virtus.pro на год, я буду CEO, то в течение года улучшу всё в VP и VP будет одной из лучших организаций.

Он также заявил, что при его подходе клуб избавится от репутационных проблем, усилит трансферную политику и вернёт себе уважение как в игровом, так и в медийном плане.

Короче, как минимум не будет никаких зашкваров, Virtus.pro всегда будет претендовать на топ-4 мира и будет топовая медийка, будут классные трансферы, будет команда, за которую не стыдно болеть.

OverDrive заверил, что ему достаточно одного года, чтобы привести Virtus.pro к стабильным результатам и полностью обновить имидж организации.

Я сделаю, мне нужен год. Так что, боссы VP, свяжитесь со мной, я сделаю вам топовую команду.

Ранее Бирюков уже поднимал тему своего отношения к Virtus.pro, указав на слабую коммуникацию с аудиторией, сомнительные решения по составу и недостаточную работу в медийной сфере.

Материалы по теме
BetBoom Team в полуфинале — итоги четвёртого дня FISSURE Playground #1 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android